Новим президентом Південної Кореї став Мун Чже Ін

За даними видання, він заручився підтримкою 41,1 відсотка голосів (13,4 мільйона) громадян.



За представника Консервативної партії "Корейська свобода" Хон Джун Пхе проголосували 24,03 відсотка, за Ан Чхоль Су від лівоцентристської "Народної партії" - 21,4 відсотка.



Ще до оголошення офіційних результатів, Мун Чже Ін заявив, що "побудує нову націю. Велику Корею, горду Корею. І я буду гордим президентом гордої нації".



Мун Чже Ін на минулих виборах у 2012 році програв відстороненій раніше з посади президента Пак Кин Хе. Він також розкритикував попередні адміністрації США за те, що вони не змогли зупинити розвиток північнокорейської програми ракетного і ядерного озброєння. Він виступає за двосторонню політику діалогу при збереженні тиску і санкцій щодо КНДР.