Нові санкції США проти Росії можуть включати публікацію компромату – Reuters

Адміністрація Обами визнала відповідні кібератаки "надмірними".

У Білому домі розглядали публікацію компромату, економічні та дипломатичні санкції в якості відповіді на втручання Кремля у президентські вибори © European Council

Як відповідь на, Адміністрація президента США Барака Обами розглядала економічні санкції, дипломатично обмеження і публікацію компрометуючих матеріалів про російських чиновників і близьких до Кремля бизнеменів, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в Білому домі.

У той же час, в Білому домі відмовилися від атак на російські інтернет-комунікація, вважаючи їх "надмірними" і такими, що створюють загрозу ескалації кіберконфлікту.

Як очікується, Вашингтон введе санкції проти РФ за кібератаки і втручання у вибори президента США у четвер, 29 грудня.

Раніше про наміри Вашингтона ввести санкції проти РФ за кібератаки повідомляло видання The Washington Post. Пізніше цю інформацію підтвердили сенатори Джон МакКейн і Ліндсі Грем.

Президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.

Обама наполіг на наданні йому звіту до того, як він покине овальний кабінет.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася у президентські вибори в США.