Нові батальйони на східних флангах НАТО розгорне до літа – Столтенберг

Планується, що до червня будуть повністю готові чотири батальйону.

НАТО до літа зміцниться в Польщі та Балтії europeanwesternbalkans.com

Розміщення чотирьох додаткових батальйонів НАТО в Польщі і трьох країнах Балтії завершиться до червня 2017 року, заявив генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг.

"Я очікую, що всі чотири батальйони будуть повністю готові до дій до червня", - сказав він на прес-конференції в Брюсселі у вівторок, 14 лютого.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії в 2017 році.

Кілька днів тому в Німеччину прибутку 94 вертольота і кілька вантажівок з бази Форт Драм в американському штаті Нью-Йорк, які спрямують на авіабази НАТО у Литві, Польщі і Румунії. Перекидання техніки здійснюється в рамках операції розширення НАТО на схід Atlantic Resolve.

Нагадаємо, 6 січня у Бремерхафен прибула техніка третьої бронетанкової бригадної бойової групи четвертої піхотної дивізії армії США, що стало відповіддю на занепокоєння європейських союзників США по НАТО у зв'язку з агресивним курсом Росії після анексії Криму.

Про плани США розмістити в Східній Європі додаткову третю бронетанкову бригаду, стало відомо у березні минулого року. Близько 4,2 тисяч військовослужбовців розмістять у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії та Болгарії на ротаційній основі.