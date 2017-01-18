Нова адміністрація в США повинна продовжити підтримувати Україну - Байден

За його словами, Вашингтону не варто забувати про свою роль в Європі.

Байден сподівається, що адміністрація Трампа продовжить допомагати Україні. weforum.org

Віце-президент США Джозеф Байден на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив на неприйнятності неліберальної і агресивної поведінки деяких країн, зокрема Росії.

Виступаючи перед аудиторією, він нагадав, як США впродовж останніх трьох років допомагали Україні у протистоянні проти російської агресії.

"Через два дні у Вашингтоні буде інша адміністрація. І я сподіваюся, що наш новий президент, Держсекретар і лідери в Конгресі продовжать цю лінію, збергіши нашу історичну роль підтримки незалежних європейських країн, які перебувають під ударом", - сказав Байден.

"Кілька днів тому мій хороший друг республіканець Джон Маккейн у Естонії сказав, що найкращий спосіб стримати агресію Росії - це зміцнити військові позиції на східному фронті. За два дні до того, як я приїхав в Україну зі своїм шостим візитом в якості віце-президента, мій друг і колега Ліндсі Грехам був у Києві і запевнив українських військових: "Ваша боротьба - це наша боротьба". Це вказує на те, що боротьба за суверенітет країн у Європі завжди була і буде інтересом США. Це наша історична роль", - додав він.

Також у Давосі Байден закликав країни не покладатися надмірно на лідерство Вашингтона. За його словами, кожна країна повинна взяти на себе частину відповідальності за майбутнє світу.

Перед тим, як вирушити у Давос, Джозеф Байден був з візитом у Києві. Під час зустрічі з українськими чиновниками Байден назвав боротьбу з корупцією питанням національної безпеки України.

Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання і безпеки".