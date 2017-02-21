Норвегія хоче брати участь у переговорах ЄС і Британії про Brexit - The Independent

Скандинавську країну особливо цікавлять умови доступу британських компаній до єдиного ринку.

Норвегія хоче брати участь у переговорах Британії з ЄС про єдиний ринок. tenge.me

Норвегія хоче бути залученою до всіх зустрічей між Великою Британією і Євросоюзом, на яких будуть обговорювати двосторонні відносини після

Про це повідомляє The Independent, нагадуючи, що скандинаська країна не має членства в ЄС, але платить за доступ до єдиного європейського ринку, який вона отримала як учасниця Європейського економічного простору.

"Ми б хотіли мати можливість бути залученими до зустрічей ЄС-Британія, які будуть стосуватися єдиного ринку", - сказав норвезький міністр з питань ЄС і Єдиного економічного простору Франк Бакке-Єнсен.

При цьому він додав, що має на увазі розмови як про постійний доступ Лондона до європейського ринку, так і в перехідний період. За словами Бекке-Єнсена, його країна також намагається організувати двосторонній політичний діалог з Британією.

"Ми готові обговорити нашу майбутню співпрацю на конкретних умовах настільки скоро, наскільки ситуація дозволить", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Норвегія може поставити хрест на мріях Британії про "норвезький сценарій" відносин з ЄС. Норвезький міністр з європейських справ Елізабет Вік Аспакер заявила, що Осло не в захваті від планів британських євроскептиків приєднати Великобританію до Європейського економічного простору.