"Нормандська четвірка" закликала припинити торгову блокаду Донбасу

Блокада шкодить обом сторонам конфлікту.
"Наш спільний заклик до тих, хто блокує залізничне сполучення, - припиніть блокаду, оскільки вона шкодить обом сторонам, як тій, що експортує (вугілля), так і тим, хто потребує електроенергію", - заявив він.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті і станції Фенольна.
В уряді стверджують, що постачанню вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну була прийнята постанова про введення надзвичайних заходів в енергетиці.
На наступний день президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.УНІАН