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"Нормандська четвірка" закликала припинити торгову блокаду Донбасу

18 лютого в 18:50

Блокада шкодить обом сторонам конфлікту.

Главы МИД "Нормандской четверки"
"Нормандська четвірка" виступає за припинення блокади
Міністри закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату" (Німеччини, Франції, України, Росії) закликали припинити торгову блокаду Донбасу, про це заявив сьогодні в Мюнхені за підсумками переговорів глав МЗС міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

"Наш спільний заклик до тих, хто блокує залізничне сполучення, - припиніть блокаду, оскільки вона шкодить обом сторонам, як тій, що експортує (вугілля), так і тим, хто потребує електроенергію", - заявив він.

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Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті і станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачанню вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну була прийнята постанова про введення надзвичайних заходів в енергетиці.

На наступний день президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

За матеріалами: УНІАН
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Теги блокада норма енергетичний безпека залізниця вугілля Україна Донбас торговий
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