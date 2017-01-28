Нобелівські лауреати підписали петицію проти рішення Трампа обмежити імміграцію

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Підписанти вважають, що обмеження нашкодить науці в США.

Нобелівські лауреати звернулися до Трампа з вимогою скасувати рішення на заборону в'їзду біженців з семи мусульманських країн. news.yahoo.com

12 Нобелівських лауреатів підписали петицію проти указу президента США, який забороняє жителям семи мусульманських країн перетинати американський кордон і отримувати політичний притулок.

Як повідомляє Meduza, в документі йдеться про те, що рішення президента негативно вплине на науку в США, адже в країні вчаться і працюють іноземці. Крім того, воно може навіть розлучити сім'ї. Оскільки одним заборонять в'їжджати в США, а інші не зможуть повернутися, якщо виїдуть з країни.

Петицію підписали Нобелівські лауреати Філіп Воррен Андерсон (фізика, 1977), Лінда Бак (фізіологія і медицина, 2014 року), Юджин Фама (економіка, 2013), Ендрю Фаєр (фізіологія і медицина, 2006), Ларс Петер Хансен (економіка, 2013), Роберт Лукас (економіка, 1995), Ерік Маскін (економіка, 2007), Роджер Маєрсон (економіка, 2007), Елвін Рот (економіка, 2012), Ренді Шекман (фізіологія і медицина, 2013), Харолд Валмус (фізіологія і медицина, 1989), Ерік Вішаус (фізіологія і медицина, 1995).

Всього свої підписи під документом поставили 2200 людей. Кількість підписантів збільшується.

Нагадаємо, що 25 січня Трамп розпорядився впродовж 4 місяців не впускати в країну біженців з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі і Ємену. Документ вступив у дію вже наступного дня. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом. Але його рішення викликало невдоволення у міжнародної спільноти. Зокрема, ООН закликав Вашингтон відмовитися від цих обмежень і надавати притулок людям, які його потребують.

Обмеження імміграції стало однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Нещодавно він підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою. При цьому Президент США запевнив громадян, що будівництво загороджувального споруди на кордоні фінансуватиметься з федерального бюджету, але з часом Мехіко компенсує всі витрати.