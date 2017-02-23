Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала угоду про асоціацію України з ЄС

Тепер документ має затвердити Сенат.

Парламент Нідерландів схвалив асоціацію України парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

За ратифікацію Угоди проголосували 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти. На відміну від інших питань порядку денного, голосування з українського питання відбувалося за особливою процедурою - кожен з депутатів мав відповісти, чи підтримує він ратифікацію, після чого відбувся підрахунок голосів.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

За угоду повинна також проголосувати верхня палата парламенту (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і направляються до Європарламенту. Більшість депутатів Сенату висловлюються за Угоду про асоціацію з Україною, на весняних виборах його склад не буде змінюватися.

Сьогодні також парламент може розглянути проект, внесений противником України Гаррі Ван Боммелем, який пропонує зобов'язати Україну підписати додатковий документ до Угоди про асоціацію.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

На сьогоднішній день Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. За підсумками референдуму у квітні понад 60% виборців висловилися проти договору з Україною.

Водночас, прем'єр Нідерландів впевнений у ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна.