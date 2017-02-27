Нинішню Польщу не прийняли б до Євросоюзу – МЗС Люксембургу

Польща віддаляється від верховенства права.

Міністр закордонних справ Люксембургу звинувачує Качинського в згортанні правової держави в Польщі flickr.com/ Krzysztof Skotnicki Prosens

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн вважає, що нинішню Польщу не прийняли б до Євросоюзу, оскільки вона не сповідує європейських цінностей. Насамперед польська влада віддаляється від верховенства права, розповів Ассельборн у своєму інтерв'ю виданню Tagesspiegel

На думку міністра, "Польща Качинського" все більше обмежує рамки правової держави, що робить її подібною до Угорщини Віктора Орбана. При цьому Ассельборн зазначив, що Євросоюз не може вплинути на політику правлячої правоконсервативної партії якимись санкціями.

Нещодавно видання Rzeczpospolita писало про черговий законопроект, який потенційно міг би внести напругу у в польсько-українські відносини. Депутати пропонували Сейму внести зміни в "Закон про заборону тоталітарних режимів" також пункт про заборону українського і польського націоналізму. Оглядач видання зуважив, щоі Литви. Український націоналізм, зрештою, це не режим, який хтось намагається встановити в сусідній країні.

Детальніше про складнощі в українсько-польських відносинах читайте у статті Павела Коваля "Потреба уяви, потреба інституцій" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".