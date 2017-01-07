Німецькі спецслужби знайшли в кібератаці на ОБСЄ російський слід

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До злому серверів ОБСЄ може бути причетна хакерська група APT 28, що має відношення до атаки на Бундестаг.

Росія може бути причетна ще і до хакерської атаки на ОБСЄ scyther5 / Depositphotos

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини виявило ознаки причетності російської сторони до хакерської атаки на Організацію з безпеки і співробітництва в Європі () у листопаді, заявив глава відомства Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen).

Як повідомляє російська редакція Deutsche Welle, відповідну заяву глава спецслужби зробив в інтерв'ю агентству dpa.

"Наш аналіз показав, що структурні особливості цієї атаки аналогічні тим, які вже знайомі нам по іншим кібератакам угруповання APT 28, що мають відношення до нападу на німецький бундестаг", - заявив Масен в інтерв'ю агентству. "Є ознаки, що вказують на зв'язок APT28 з російськими джерелами", - зазначив він.

Наголошується, що про хакерську атаку на ОБСЄ стало відомо наприкінці грудня 2016 року. В організації визнали, що при атаці хакери могли одержати доступ до секретних документів.

На думку фахівців, хакерське угруповання АРТ28, відоме також під назвою Fancy Bear, працює під кураторством ГРУ ЗС РФ, в той час як угруповання АРТ29, відома як Cozy Bear – під керівництвом російської ФСБ.

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