Німецькі спецслужби знайшли в кібератаці на ОБСЄ російський слід

До злому серверів ОБСЄ може бути причетна хакерська група APT 28, що має відношення до атаки на Бундестаг.
Як повідомляє російська редакція Deutsche Welle, відповідну заяву глава спецслужби зробив в інтерв'ю агентству dpa.
"Наш аналіз показав, що структурні особливості цієї атаки аналогічні тим, які вже знайомі нам по іншим кібератакам угруповання APT 28, що мають відношення до нападу на німецький бундестаг", - заявив Масен в інтерв'ю агентству. "Є ознаки, що вказують на зв'язок APT28 з російськими джерелами", - зазначив він.
Наголошується, що про хакерську атаку на ОБСЄ стало відомо наприкінці грудня 2016 року. В організації визнали, що при атаці хакери могли одержати доступ до секретних документів.
На думку фахівців, хакерське угруповання АРТ28, відоме також під назвою Fancy Bear, працює під кураторством ГРУ ЗС РФ, в той час як угруповання АРТ29, відома як Cozy Bear – під керівництвом російської ФСБ.
Сьогодні розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гіларі Клінтон.