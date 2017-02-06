Німецькі соціал-демократи запропонували депортувати біженців до Африки

В СДПН вважають, що Марокко і Туніс-мають бути не транзитерами, а приймаючими країнами, як Туреччина.

Партнери Меркель по коаліції запропонували вирішити міграційну кризу за рахунок Північної Африки

Голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Томасс Опперман заявив, що Європейський Союз має "повернути собі контроль над міграційними процесами".

На думку політика, такі північноафриканські держави як Туніс і Марокко мають перетворитися з країн-транзитерів мігрантів на країни, що їх приймають, подібно до Туреччини, передає Deutsche Welle.

"Щоб ефективно подолати угруповання контрабандистів, нам потрібно забрати у них основу їх діяльності таким чином, щоб врятовані в Середземному морі біженціповернулися до Північної Африки. І спочатку їх там будуть забезпечувати і доглядати", – заявив Опперман, вказавши також на необхідність створення для біженців легальних шляхів до Європи.

Нагадаємо, в січні в ООН був представлений новий план надання допомоги біженцям і мігрантам в Європі. ООН запросила у донорів 690 мільйонів доларів для облаштування 340 тисяч осіб.

Раніше німецький канцлер Ангела Меркель визнала помилки Німеччини та ЄС стосовно кризи біженців. На її думку, влада "надто довго ігнорували цю проблему".

Тим часом, Анкара погрожує розірвати угоду з ЄС щодо повернення біженців, якщо Греція не видасть турецьких офіцерів, підозрюваних в організації невдалого державного перевороту.