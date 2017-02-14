Німецькі друзі Путіна опинилися на високих посадах - WSJ

Видання нагадує про лояльні до Москви заяви Штайнмаєра і Габріеля.

Маккейн називав Штайнмаєра послідовником школи Чемберлена. kremlin.ru

Німеччина у неділю. І ним стала людина, яку півтора роки тому американський сенатор Джон Маккейн назвав послідовником "школи дипломатії Невілла Чемберлена".

Про це на сторінках лояльної до Республіканської партії газети Wall Street Journal пише оглядач Дожон Вінокур. Він нагадує, що новим президентом Німеччини став соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмаєр, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ. Цю ж посаду у Великій Британії обіймав у 30-х роках минулого століття і Чемберлен, чиє ім'я асоціюється з політикою задобрювання агресорів. Братаньский дипломат у 1938 році допустив окупацію нацистами частини Чехословаччини.

Оглядач зауважує, що Штайнмаєр теж славиться своїм бажанням налагодити відносини з Росією. Його наступником став Зігмар Габріель - теж соціал-демократ, який розділяє погляди на російську політику нового президента Німеччини.

"Разом з урядом ці двоє виступали за те, щоб Євросоюз почав ослаблювати санкції, накладені на Москву за агресію проти України, в той час як Ангела Меркель наполягає, що спочатку російські війська повинні залишити українську територію. Минулого літа Штайнмаєр також робив сумнівні заяви про трансатлантичні зв'язки і висміював маневри НАТО у Східні Європи, називаючи їх безглуздим парадом, який лише провокує Росію", - йдеться в статті.

Габріель з ним тоді погодився, заявивши, що "не варто навіть в теорії створювати враження, що ми граємо з можливістю використання зброї" проти Росії. На парламентських виборах цього року за посаду канцлера побореться ще один соціал-демократ - Мартін Шульц, колишній президент Європейського парламенту, якого вважають "кандидатом змін".

"Як німці дожили до того, що прийняли нового президента, який ще у серпні говорив про роботу "пліч-о-пліч з Росією" над відновленням Алеппо після завершення війни в Сирії? Так, те саме Алеппо, яке стало місцем російських і іранських злочинів, за які, за словами Меркель, обов'язково потрібно покарати винуватців", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко привітав "великого друга України" Штайнмаєра з обранням президентом ФРН. Він також висловив сподівання на "продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної".

Як повідомлялося, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмєр обраний новим президентом Німеччини. За його кандидатуру проголосувало 931 з 1260 членів Федеральних зборів Німеччини.