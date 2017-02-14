Німецькі друзі Путіна опинилися на високих посадах - WSJ

Видання нагадує про лояльні до Москви заяви Штайнмаєра і Габріеля.
Про це на сторінках лояльної до Республіканської партії газети Wall Street Journal пише оглядач Дожон Вінокур. Він нагадує, що новим президентом Німеччини став соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмаєр, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ. Цю ж посаду у Великій Британії обіймав у 30-х роках минулого століття і Чемберлен, чиє ім'я асоціюється з політикою задобрювання агресорів. Братаньский дипломат у 1938 році допустив окупацію нацистами частини Чехословаччини.
Оглядач зауважує, що Штайнмаєр теж славиться своїм бажанням налагодити відносини з Росією. Його наступником став Зігмар Габріель - теж соціал-демократ, який розділяє погляди на російську політику нового президента Німеччини.
"Разом з урядом ці двоє виступали за те, щоб Євросоюз почав ослаблювати санкції, накладені на Москву за агресію проти України, в той час як Ангела Меркель наполягає, що спочатку російські війська повинні залишити українську територію. Минулого літа Штайнмаєр також робив сумнівні заяви про трансатлантичні зв'язки і висміював маневри НАТО у Східні Європи, називаючи їх безглуздим парадом, який лише провокує Росію", - йдеться в статті.
Габріель з ним тоді погодився, заявивши, що "не варто навіть в теорії створювати враження, що ми граємо з можливістю використання зброї" проти Росії. На парламентських виборах цього року за посаду канцлера побореться ще один соціал-демократ - Мартін Шульц, колишній президент Європейського парламенту, якого вважають "кандидатом змін".
"Як німці дожили до того, що прийняли нового президента, який ще у серпні говорив про роботу "пліч-о-пліч з Росією" над відновленням Алеппо після завершення війни в Сирії? Так, те саме Алеппо, яке стало місцем російських і іранських злочинів, за які, за словами Меркель, обов'язково потрібно покарати винуватців", - йдеться в статті.
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко привітав "великого друга України" Штайнмаєра з обранням президентом ФРН. Він також висловив сподівання на "продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної".
Як повідомлялося, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмєр обраний новим президентом Німеччини. За його кандидатуру проголосувало 931 з 1260 членів Федеральних зборів Німеччини.DT.UA