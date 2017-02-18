Німецьке агентство припинило співпрацю з Прилепіним

Причиною стала його участь у збройних угрупованнях "ЛНДР".
Німецьке агентство прийняло таке рішення у зв'язку з тим, що він отримав посаду заступника командира батальйону спецназу терористичної "ДНР".
"Агентство продовжує виконувати свої контрактні обов'язки перед усіма партнерами-видавництвами, які публікують твори Прилепіна в перекладах, проте свої можливі прибутки з цих послуг агентство пожертвує міжнародній правозахисній компанії Amnesty International", - повідомив глава Wiedling Literary Agency Томас Відлінг.
Раніше повідомлялося, що російський письменник Захар Прилепін в жовтні минулого року став заступником командира одного з батальйонів терористичного угруповання "ДНР", що діє на території Донецької області за підтримки російської окупаційної армії.
Захар Прилепін відомий в Росії своїми націоналістичними поглядами. У дев'яності роки служив в ОМОН, брав участь у війні Росії проти Чечні.Русская служба Би-би-си