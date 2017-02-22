Німецька армія збільшиться ще на 20 тисяч військовослужбовців

Чисельність бундесверу в найближчі кілька років досягне майже 200 тисяч чоловік.

Німеччина збільшить армію vpleny.ru

Чисельність військовослужбовців і цивільних співробітників збройних сил Німеччини – бундесверу – значно зросте у зв'язку з новими загрозами та зростанням кількості завдань. До кінця 2024 року армія німецька армія повинна бути збільшитися на 20 тисяч до 198 тисяч солдатів і офіцерів, повідомило міністерство оборони Німеччини, пише DW.

Кількість робочих місць, займаних цивільними особами, зросте приблизно до 61400.

"Рідко коли бундесвер був затребуваний так, як сьогодні", - заявила міністр оборони Урсула фон дер Ляйен. Пріоритетними завданнями бундесверу вона назвала боротьбу з терористичною організацією "Ісламська держава", місію в Малі і Афганістані, а також участь у місії НАТО в країнах Балтії.

Після закінчення холодної війни армія ФРН була перетворена в професійну і піддавалася значним скороченням, Якщо в кінці 1990 року в бундесвері служили 585 тис. осіб, то зараз німецька армія налічує близько 168 тисяч професійних військових і солдатів-надстроковиків, а також 10 тисяч солдатів, які проходять строкову службу в збройних силах добровільно.