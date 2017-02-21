Німеччина відправила до Литви БМП і танки

Для того щоб досягти бази в литовській Рукле важкій техніці знадобиться чотири дні.

Німці будуть захищати литовців від агресії росіян Deutsche Welle

Бундесвер відправив у Литву 20 бойових машин піхоти Marder і шість танків Leopard 2.

Таким чином Німеччина завершила матеріальне забезпечення військової бази в Рукле. З середини січня до Литви було відправлено 120 контейнерів військових вантажів і 200 транспортних засобів. Близько 300 німецьких солдатів вже знаходяться на базі, ще 150 будуть передислоковані туди найближчим часом.

НАТО на липневому саміті прийняв рішення про перекидання чотирьох батальйонів в країни Балтії і Польщу в якості гарантії їх безпеки на тлі агресії Росії в Україні.

Німеччина буде здійснювати командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого становитиме близько 1200 осіб. США будуть командувати в Польщі, британці - в Естонії, а канадці - в Латвії.

6 січня в німецькому порту Bremerhaven почалася розвантаження військового обладнання бронетанкової бригади Бойової групи США, призначеної для Польщі. Бригадна бойова група США перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Humvee і 144 бойових машин піхоти Bradley.

Американські бригади будуть знаходиться в Польщі і в інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve, що є відповіддю на агресію Росії в Україні.