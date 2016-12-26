Німеччина виділить на допомогу Алеппо 15 млн євро

Німеччина закликала світову спільноту надати масштабну гуманітарну допомогу Алеппо.

Німецький міністр також закликав ООН надати допомогу Сирії Zouhir_AlShimale / Twitter

Міністр з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Герд Мюллер оголосив про виділення гуманітарної допомоги цьому місту на суму в 15 млн євро.

Планується, що на ці гроші буде протягом 30 місяців оплачуватися робота близько однієї тисячі сирійських лікарів, санітарів і психологів, близько 200 асистентів психолога пройдуть курси підвищення кваліфікації, повідомляє газета Bild у матеріалі, який буде опублікований 27 грудня.

"Після того, як світове співтовариство настільки безпорадно дивилося на вбивства і бомбардування, необхідно організувати масштабну гуманітарну допомогу для жителів Алеппо. Якщо ми запізнимося і тут, то в сирійському конфлікті відбудеться нова людська катастрофа", - сказав Мюллер.

Німецький міністр також закликав ООН надати допомогу Сирії. "Крім продовольства, в Сирії не вистачає лікарів і медикаментів. Потрібно надати допомогу тисячам поранених, у тому числі великому числу дітей, інакше вони не переживуть цю зиму", - попередив Герд Мюллер.

Як повідомлялося раніше, в сирійському місті Алеппо досягнуто перемир'я між урядовими військами президента Сирії Башара Асада і ополченцями, що воюють проти його режиму, але евакуація цивільних осіб і повстанців відкладається з невідомих причин. У четвер, 15 грудня, евакуація почалася, але була зірвана через обстріл урядовими військами гуманітарного конвою.

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю, 9 грудня, більшістю голосів підтримала підготовлений Канадою проект резолюції щодо негайного припинення вогню в Сирії.

Представники сирійської армії заявили про те, що операція по поверненню контролю над Алеппо знаходиться в завершальній стадії. Східна частина міста Алеппо перебувала під контролем повстанців сирійської опозиції впродовж чотирьох років.

Тим не менш сирійська опозиція готова продовжувати боротьбу проти Асада навіть після втрати Алеппо. Опозиціонери зазначають факт важливості Алеппо, але визнають, що в разі втрати міста у них є й інші не менш важливі населені пункти.

Раніше у зв'язку з бойовими діями, східні райони міста покинули тисячі мирних жителів. У східній частині Алеппо розбомблені всі лікарні, дефіцит їжі, питної води і медикаментів.

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