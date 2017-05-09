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Німеччина стала видавати статус біженців турецьким військовим

9 травня в 02:52
Військові біжать від репресій Ердогана.
Армия Турции Турецкая армия
Турецькі військові стають біженцями
МВС Німеччини задовольнило клопотання першим турецьким військовослужбовцям та їхнім родинам про надання статусу біженців, передає Deutsche Welle.  

Згідно з отриманими даними, у всіх випадках мова йде про військових, які до їхнього звільнення з турецької армії перебували в складі розміщених в Німеччині сил НАТО.
 
Точне число військових не повідомляється. Надання притулку громадянам Туреччини з дипломатичними паспортами може ще більше ускладнити і без того вкрай напружені відносини Берліна і Анкари.
 
За період з спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року до початку травня 2017 року влада ФРН отрималf прохання про надання притулку від 414 турецьких військовослужбовців, дипломатів, суддів та інших держслужбовців високого рангу і членів їхніх сімей.

 
Нагадаємо, що через спробу перевороту під час першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених після спроби військового перевороту в Туреччині, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти, яких турецька влада вважає недостатньо лояльними президенту Ердогану.
За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция) , Deutsches Architekturmuseum ,
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