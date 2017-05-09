Німеччина стала видавати статус біженців турецьким військовим

Згідно з отриманими даними, у всіх випадках мова йде про військових, які до їхнього звільнення з турецької армії перебували в складі розміщених в Німеччині сил НАТО.
Точне число військових не повідомляється. Надання притулку громадянам Туреччини з дипломатичними паспортами може ще більше ускладнити і без того вкрай напружені відносини Берліна і Анкари.
За період з спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року до початку травня 2017 року влада ФРН отрималf прохання про надання притулку від 414 турецьких військовослужбовців, дипломатів, суддів та інших держслужбовців високого рангу і членів їхніх сімей.
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