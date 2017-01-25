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Німеччина планує оновити систему ППО через агресію Росії

25 січня в 01:46

На закупівлю нового обладнання витратять 460 мільйонів євро.

комплекс ПВО Patriot
Німеччина оновить ППО
Deutsche Welle (Українська редакція)

Німеччина близька до прийняття рішення про заміну своєї застарілої системи ППО ближнього радіусу дії через занепокоєння щодо своєї безпеки після приєднання Криму до Росії в 2014 році, повідомили Reuters  два джерела в уряді.

Зокрема, у найближчі роки можуть бути профінансовані дві програми закупівель. До середини наступного десятиліття на ці цілі витратять 460 мільйонів євро, ще 2 мільярди виділять на подальші витрати на більш пізньому етапі. Окремо будуть закуплені нові радарні і лазерні системи.

За даними джерела, чиновники схиляються до вибору системи ППО, розробленої для Швеції приватним німецьким виробником Diehl, яка включає в себе власну IRIS-T ракету, яку Німеччина використовується для своїх винищувачів Eurofighter Typhoon. Вона може бути адаптована для наземного запуску зі зміною програмного забезпечення. Компанія також будує ракети більшої дальності IRIS-T SLS "земля-повітря" для програми ППО Швеції.

Міністерство оборони Німеччини завершить розробку функціональних вимог до нової систем вже в травні, після чого почне готуватися до вибору пропозицій виробників. Керівництво НАТО висловило підтримку подібним планам, оскільки система ППО країни серйозно застаріла і не відповідає сучасним вимогам.

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Як повідомлялося, в Німеччині в 2017 році значно збільшать асигнування державного бюджету на силові структури. Це передбачено в новому держбюджеті, який Бундестаг прийняв у п'ятницю, 25 листопада. Так, вирішено направити додаткові, крім основного фінансування, 1,1 млрд євро на створення тисяч нових робочих місць в поліції і фінансову підтримку спецслужб.

За матеріалами: Reuters
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Теги Німеччина євро закупівлі Швеція вибори програми Білий Рада Росія Ракети пропозиція земля-повітря керівництво
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