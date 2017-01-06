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Невідомий застрелив п'ятьох людей у аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді

6 січня в 22:03

Поліція вже затримала стрільця. За попередніми даними, він був одинаком.

Форт-Лодердейл стрельба
У США знову стрілець-одинак застосував зброю
Foxnews
В аеропорту міста Форт-Лодердейл, штат Флорида, сталася стрілянина. За попередніми даними, загинули п'ятеро людей, вісім отримали поранення.

Поліція повідомляє, що підозрюваний у скоєнні цього злочину затриманий. Імовірно, стрілянина була проведена стрільцем-одинаком, який був затриманий поліцією.

Інцидент стався в зоні отримання багажу. Мотиви дій злочинця невідомі.

На відеокадрах, знятих з вертольотів новинних агентств, можна побачити сотні людей на злітній смузі. Постраждалих доставляють в лікарні.

Як повідомлялося раніше, в результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Відповідальність за вчинення теракту взяло на себе терористична організація "Ісламська держава".

За матеріалами: Голос Америки (русская служба)
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Теги стрілянина поліція
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