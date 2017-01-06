Невідомий застрелив п'ятьох людей у аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Поліція вже затримала стрільця. За попередніми даними, він був одинаком.

У США знову стрілець-одинак застосував зброю Foxnews

В аеропорту міста Форт-Лодердейл, штат, сталася стрілянина. За попередніми даними, загинули п'ятеро людей, вісім отримали поранення.

Поліція повідомляє, що підозрюваний у скоєнні цього злочину затриманий. Імовірно, стрілянина була проведена стрільцем-одинаком, який був затриманий поліцією.

Інцидент стався в зоні отримання багажу. Мотиви дій злочинця невідомі.

На відеокадрах, знятих з вертольотів новинних агентств, можна побачити сотні людей на злітній смузі. Постраждалих доставляють в лікарні.

Як повідомлялося раніше, в результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Відповідальність за вчинення теракту взяло на себе терористична організація "Ісламська держава".