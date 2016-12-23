Невідомі викрали літак A320 лівійських авіаліній

На борту літака знаходяться 118 осіб.
Авіалайнер виконував переліт з внутрішнього маршруту: прямував з лівійського міста Себа в Тріполі. В 11.32 за місцевим часом літак приземлився в аеропорту Мальти. Рятувальні служби були стягнуті в аеропорт ще до приземлення повітряного судна.
На борту літака знаходяться 118 осіб. Які вимоги висувають викрадачі, поки невідомо.
Hijacked Afriqiyah Airways flight diverted to Malta https://t.co/bEAPwrpZts pic.twitter.com/Haor9Zr09n— Flightradar24 (@flightradar24) 23 грудня 2016 р.