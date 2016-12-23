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Невідомі викрали літак A320 лівійських авіаліній

23 грудня в 13:11

На борту літака знаходяться 118 осіб.

Afriqiyah Airways
Авіалайнер прямував з лівійського міста Себа в Тріполі
Википедия
Літак A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways захоплений викрадачами, повідомляє видання Times of Malta.

Авіалайнер виконував переліт з внутрішнього маршруту: прямував з лівійського міста Себа в Тріполі. В 11.32 за місцевим часом літак приземлився в аеропорту Мальти. Рятувальні служби були стягнуті в аеропорт ще до приземлення повітряного судна.

На борту літака знаходяться 118 осіб. Які вимоги висувають викрадачі, поки невідомо.

Теги літак Лівія аеропорт
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