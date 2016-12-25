Нетаньяху запросив на бесіду послів країн, які голосували за резолюцію РБ ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю хоче обговорити голосування представників окремих країн за обмеження будівництва єврейських поселень в Палестині.
Нетаньяху хоче отримати від послів цих країн пояснення з приводу їх голосування в РБ ООН.
Як зазначає Walla, запрошення на бесіду отримали посли тих країн, з якими у Ізраїлю існують дипломатичні відносини: Китаю, Франції, Росії, США, Єгипту, Японії, Нової Зеландії, України та Уругваю.
За даними видання, представники МЗС Ізраїлю вже розмовляли на цю тему з послом Великої Британії вранці 25 грудня. Зустрічі з послами інших країн повинні пройти сьогодні.
Як повідомлялося раніше, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликала Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.
Нетаньяху також доручив Міністерству закордонних справ Ізраїлю протягом місяця переглянути взаємини з ООН, в тому числ ті, що стосуються фінансування організацій під егідою ООН.9 канал