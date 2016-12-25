Нетаньяху запросив на бесіду послів країн, які голосували за резолюцію РБ ООН

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Прем'єр-міністр Ізраїлю хоче обговорити голосування представників окремих країн за обмеження будівництва єврейських поселень в Палестині.

Прем'єр-міністр Ізраїлю сподівається почути пояснення від своїх колег

Прем'єр-міністр Ізраїлюпланує зустрітися з послами країн, які підтримали резолюцію Ради безпеки ООН про припинення будівництва єврейських поселень в Палестині, повідомляє "9 канал".

Нетаньяху хоче отримати від послів цих країн пояснення з приводу їх голосування в РБ ООН.

Як зазначає Walla, запрошення на бесіду отримали посли тих країн, з якими у Ізраїлю існують дипломатичні відносини: Китаю, Франції, Росії, США, Єгипту, Японії, Нової Зеландії, України та Уругваю.

За даними видання, представники МЗС Ізраїлю вже розмовляли на цю тему з послом Великої Британії вранці 25 грудня. Зустрічі з послами інших країн повинні пройти сьогодні.

Як повідомлялося раніше, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликала Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.

Нетаньяху також доручив Міністерству закордонних справ Ізраїлю протягом місяця переглянути взаємини з ООН, в тому числ ті, що стосуються фінансування організацій під егідою ООН.