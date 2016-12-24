Нетаньяху скасував візит Гройсмана в Ізраїль через голосування України в ООН – ЗМІ

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Україна підтримала резолюцію РБ ООН про засудження єврейських поселень в Палестині.

Нетаньяху нібито відмовив Гройсману у візиті в Ізраїль Василь Артюшенко, DT.UA

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит до Ізраїлю прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через "антиізраїльське" голосування України в Раді Безпеки ООН, повідомляє ізраїльське інтернет-видання ynet.co.il.

"Прем'єр-міністр продовжив жорстко діятити проти країн, що підтримали резолюцію РБ ООН проти єврейських поселень. В суботу ввечері він прийняв рішення скасувати офіційний візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю на знак протесту проти голосування України в ООН. Гройсман планував прибути до Ізраїлю на наступному тижні", - відзначає видання.

На думку автора, випадок з Україною є доказом того, що до голосування проти єврейських поселень був залучений президент США Барак Обама. За словами ізраїльських чиновників, 38-річний Володимир Гройсман – єврей за національністю - вважається прихильником Ізраїлю і хотів, щоб Україна уникла такого голосування.

"Однак президент Петро Порошенко вирішив проголосувати за резолюцію після телефонної розмови з віце-президентом США Джо Байденом. Ізраїль обурений діями України і вирішив піти на відповідний крок – скасування візиту Гройсмана", - повідовило видання.

Рішення Ради Безпеки щодо єврейських поселень підтримали 13 з 15 членів РБ ООН. США вперше з 1980 року не наклали вето на антиізраїльську резолюцію, відзначає видання.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.