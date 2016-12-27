Нетаньяху пояснив жорстку позицію до країн, які підтримали "антиізраїльську" резолюцію

За його словами, відносини Ізраїлю з цими країнами з часом поліпшаться.

Нетаньяху пояснив свою жорсткість з приводу резолюції ООН Володимир Рунчак

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав свою жорстку позицію по відношенню до країн, які підтримали "антиізраїльську" резолюцію ООН, "раціональною, здоровою відповіддю", яка повинна показати, що подібна дія ООН "не є прийнятною для нас".

"Сьогодні вранці в декількох газетах скаржилися, що я прийняв занадто жорсткі заходи по відношенню до країн, що проголосував проти нас в ООН. У Ізраїля є національна гордість, і ми не підставляємо другу щоку", - заявив Нетаньяху на своїй сторінці в Facebook.

Глава ізраїльського уряду вважає, що у цієї реакції довгострокова важливість, "навіть якщо буде ще одна або кілька спроб в найближчому місяці виступити проти нас". Тому, за його словами, рішуча реакція незамінна, оскільки вона створює основу для інших стосунків в майбутньому.

За його словами, відносини Ізраїлю з цими країнами не тільки не постраждають, а в подальшому навіть стануть кращими.

"Тому що в світі поважають сильні країни, які наполягають на своєму, і не поважають слабких, які плазують і покірно схиляють голову", - заявив прем'єр-міністр.

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Як повідомлялося, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана за "антиізраїльске" голосування України в Раді безпеки ООН. Глава українського уряду переніс офіційний візит в Тель-Авів на невизначений термін.

За даними ізраїльських ЗМІ Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносини з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня.