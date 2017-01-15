Нетаньяху назвав марною паризьку конференцію з Близького Сходу

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Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що учасники конференції мають намір висунути умови, несумісні з національними інтересами держави.

Ізраїль не збираэться брати до уваги результати міжнародної конференції, яка почала роботу в Парижі kp.ru

Прем'єр-міністр Ізраїлюне бачить сенсу в проведенні конференції, що відкрилася в Парижі й присвячена врегулюванню палестинсько-ізраїльського конфлікту.

"Конференція, яка проходить сьогодні в Парижі - це марна конференція. Її організували французи і палестинці, щоб висунути Ізраїлю умови, несумісні з його національними інтересами", – заявив Нетаньяху на засіданні ізраїльського уряду в неділю, 15 січня.

Прем'єр-міністр висловив впевненість, що конференція не сприяє мирному врегулюванню конфлікту, і віддаляє палестинців від прямих переговорів із Тель-Авівом.

"Ця конференція – один з останніх подихів вчорашнього дня, завтрашній день буде зовсім іншим, і він уже близько", – запевнив Нетаньяху.

На міжнародну конференцію в Парижі, яка відкрилася 15 січня, прибули представники 70 держав, але ні Ізраїль, ні Палестина не беруть участі в її роботі.

Згідно з проектом підсумкової заяви, яка потрапило в розпорядженні інформаційного агентства AP, конференція закличе Ізраїль і Палестинську національну автономію "офіційно підтвердити прихильність рішенню, що грунтується на принципі двох держав".

У документі також сказано, що міжнародне співтовариство не визнає "зміну кордонів Ізраїлю, що існували до 1967 року, без погодження обома сторонами".

Як повідомив виданню французький дипломат на умовах анонімності, паризька конференція не випадково проводиться напередодні майбутньої інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, щоб донести до нього колективний міжнародний заклик до миру.

Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.