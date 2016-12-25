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Нетаньяху доручив МЗС переглянути відносини з ООН

25 грудня в 03:41

Ізраїлю не сподобалася резолюція про єврейські поселення.

нетаньяху
Ізраїль частково припинить фінансування структур ООН
Володимир Рунчак

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху доручив Міністерству закордонних справ країни протягом місяця переглянути відносини з ООН, у тому числі, що стосуються фінансування організацій під егідою ООН.

"Я доручив призупинити фінансування п'яти організацій при ООН на загальну суму близько 30 мільйонів шекелів (7,8 мільйона доларів), які найбільш ворожі по відношенню до Ізраїлю", - заявив Нетаньяху.

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Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН.

За матеріалами: Reuters
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Теги ООН Ізраїль дорога посол органи премія фінансування резолюція відносини Рада безпека Палестина голосування
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