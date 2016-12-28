Нетаньяху дорікнув Керрі за "антиізраїльську" риторику

Держсекретар США критично відгукнувся про будівництво єврейських поселень на західному березі річки Йордан.

Прем'єр Ізраїлю відреагував на виступ Керрі Prime Minister of Israel / Flickr

Прем'єр-міністр Ізраїлюдорікнув державному секретареві США Джону Керрі за проголошення "антиізраїльської" промови, повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".

"Виступ Керрі сьогодні було спрямований проти Ізраїлю, як і резолюція Радбезу ООН, яку він просував", – заявив голова ізраїльського уряду в середу, 28 грудня.

Нетаньяху зазначив, що під час своєї промови Керрі був "одержимо зосереджений" на проблемі єврейських поселень на західному березі річки Йордан, не приділивши уваги "небажанню палестинців визнавати Державу Ізраїль у яких би то не було кордонах".

Перед цим державний секретар США Джон Керрі, коментуючи резолюцію Ради Безпеки ООН і жорстку реакцію Ізраїлю на неї, заявив, що майбутнє двох держав в ізраїльсько-палестинському конфлікті знаходиться під загрозою, так само як майбутні мирні переговори.

"Незважаючи на всі наші зусилля протягом багатьох років, рішення про двох державах зараз знаходиться в серйозній небезпеці. Ми не можемо дозволити собі нічого не робити і нічого не говорити, коли бачимо, як вислизає надія на світ", – заявив Керрі під час виступу в Державному департаменті.

Раніше Муніципальний комітет з планування та будівництва Єрусалиму відклав голосування з питання зведення додаткових 500 будинків у східній частині міста через майбутню промову держсекретаря США Джона Керрі, присвячену ситуації на Близькому Сході

Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.