Названо 10 найбільш бюджетних напрямків для подорожей по всьому світу

На першому місці в списку - Португалія.

Британське агентство Post Office Travel Money представило свій рейтинг найдешевших напрямків для подорожей в 2017 році. Укладачі враховували вартість найпопулярніших товарів і послуг для туристів, наприклад, вартість вечері з вином на двох, коли банки й тюбики сонцезахисного крему.

На першому місці рейтингу - Алгарви, Португалія (витрати - 40 доларів на добу), на другому - Сонячний Берег, Болгарія (40,42 долара), на третьому - Коста-дель-Соль, Іспанія (46,76 доларів).

В кінці грудня британська туристична компанія Mondono склала рейтинг найдешевших місць для новорічних подорожей. Першу сходинку цього списку зайняв місто Львів. Згідно з підрахунками експертів, середня вартість проживання в місті за добу становить трохи більше 31 долара.