Названі вісім найбагатших людей планети

Всі чоловіки. Шестеро американців, один європеєць і мексиканець.

У Давосі назвали імена восьми найбагатших людей у світі Андрій Товстиженко, DT.UA

Вісім осіб володіють таким статком, як і половина населення всієї планети. Вони всі чоловіки і в основному зробили свій капітал в галузі технологій.



Активісти організації по боротьбі з бідністю Oxfam у швейцарському Давосі представили доповідь про нерівність у доходах, представивши дані журналу Forbes про капітал восьми найбагатших людей в світі, передає Associated Press.

Шестеро американців, один європеєць і мексиканець:

Білл Гейтс: $ 75 мільярдів



Людина, чиє ім'я стало синонімом мільярдера. Один із засновників корпорації Microsoft в середині 1970-х років, перетворив компанію в найбільшого світового виробника програмного забезпечення. Він пішов з поста генерального директора в 2000 році і пообіцяв віддати свій статок у благодійний Фонд Білла і Мелінди Гейтс. Він поступово скоротив частку в Microsoft до менш ніж 3%.

Амансіо Ортега: $ 67 мільярдів



Найбагатша людина Європи. Ортега відкрив перший магазин одягу Zara в 1975 році. Зараз мережа налічує сім тисяч магазинів по всьому світу. Йому належить мажоритарна частка в розмірі 59% в компанії, ринкова вартість якої оцінюється понад $ 102 млрд.

Уоррен Баффет: $ 60,8 мільярдів



Його називають "Оракул з Омахи (штат Небраска, США — ред.)", так як кожному його інвестиційному рішенню слідують тисячі осіб. Він почав інвестувати в підлітковому віці в 1940-х роках і заснував власну компанію Berkshire Hathaway. Баффет виступає за інвестування в компанії з перевіреними бізнес-моделями в нових галузях промисловості, таких як технології. З 2006 року він жертвує акції Berkshire у Фонд Білла і Мелінди Гейтс.

Карлос Слім Хелу: $ 50 мільярдів



Мексиканський магнат зобов'язаний своїм капіталом великій власності в телекомунікаційній багатонаціональної компанії America Movil, вартістю $ 42 млрд. Йому належать 7% акцій в той час як членам його сім'ї належить ще 37% частки. Три роки тому його називали найбагатшою людиною на планеті, але чиста вартість його активів постраждала від спаду в економіці Латинської Америки. Через погрози обраного президента США Дональда Трампа про вільну торгівлю металобрухту і будівництва стіни на кордоні США і Мексики також постраждали активи його бізнес-інтересів. За оцінками Forbes, його чистий капітал скоротився на $ 5 млрд протягом перших чотирьох днів після обрання Трампа.

Джефф Безос: $ 45,2 мільярдів



Засновник і генеральний директор Amazon.com - компанія, яка спочатку була книжковим онлайн магазином, шляхом популяризації інтернет-магазинів здійснив революцію в індустрії роздрібної торгівлі. Тепер компанія продає практично все. Йому належати 17% акцій. Безос також купив Washington Post і створив аерокосмічну компанію Blue Origin, яка планує зробити космос доступним для туристів і платоспроможних клієнтів.

Марк Цукерберг: $ 44,6 мільярдів



Будучи студентом, у 2004 році він заснував Facebook. Цукерберг зумів зробити Facebook прибутковим і розширив цільові придбання компанії. Він і його дружина взяли на себе зобов'язання продати 99% своїх активів - більше 400 мільйонів акцій, на суму близько $ 50 млрд.

Ларрі Еллісон: $ 43,6 мільярдів



Будучи молодим програмістом в 70-х роках, його першим великим клієнтом стало ЦРУ. Назва проекту була "Oracle". У 1977 році Еллісон і його колеги використовували назву цього продукту для своєї компанії, яка створює програмне забезпечення, яке допомагає клієнтам керувати базами даних. На даний момент Еллісон займається так званими хмарними сховищами, в якому зберігаються дані і управляються через мережу комп'ютерів. Він досі володіє часткою в 27% в Oracle, яку оцінюють у $ 160 млрд.

Майкл Блумберг: $ 40 мільярдів



У 1981 році, після звільнення з інвестиційного банку, він створив однойменну компанію з надання фінансової інформації. Блумберг зробив бізнес прибутковим за рахунок продажу даних фінансових послуг, включаючи інформацію про стан ринку в режимі реального часу. Йому належать 88% акцій. Блумберг тричі обирався мером Нью-Йорка.