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Названі найкращі підводні фотографи 2016 року

16 лютого в 17:10

На конкурс надіслали роботи учасники з 67 країн світу

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Победители фотоконкурса Underwater Photographer of the Year _15 < >
Гран Прі "Танцюючий восьминіг" Габріеля Баратьє, Франція Фото UPY

Журі міжнародного фотоконкурсу Underwater Photographer of the Year оголосило переможців. Гран-прі заслужив "Танцюючий восьминіг" французького фотографа Габріеля Баратьє — це фото визнали найкращим серед 4500 робіт.

Призів також удостоїлися переможців у багатьох номінаціях, таких як: панорамне фото, макрозйомка, підводна археологія, портрет, поведінка живих істот, ті, що подають надії та інші.

Дивіться фото: Опубліковані найкращі архітектурні фотографії 2016 року

Раніше були опубліковані роботи фаворитів міжнародного фотоконкурсу Sony World Photography Awards. Фотоконкурс вважається одним з наймасштабніших у світі.

 

 

За матеріалами: UPY
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