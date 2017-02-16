Названі найкращі підводні фотографи 2016 року

На конкурс надіслали роботи учасники з 67 країн світу

Журі міжнародного фотоконкурсу Underwater Photographer of the Year оголосило переможців. Гран-прі заслужив "Танцюючий восьминіг" французького фотографа Габріеля Баратьє — це фото визнали найкращим серед 4500 робіт.

Призів також удостоїлися переможців у багатьох номінаціях, таких як: панорамне фото, макрозйомка, підводна археологія, портрет, поведінка живих істот, ті, що подають надії та інші.

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Раніше були опубліковані роботи фаворитів міжнародного фотоконкурсу Sony World Photography Awards. Фотоконкурс вважається одним з наймасштабніших у світі.