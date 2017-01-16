Названа попередня причина авіакатастрофи в Бішкеку

Літак проскочив злітно-посадкову смугу.
Літак при заході на посадку проскочив злітно-посадкову смугу і намагався зайти на друге коло, повідомив заступник керівника агентства цивільної авіації Киргизії Бакит Джунушалієв, який побував на місці аварії, пише ТАСС з посиланням на міністерство транспорту і доріг Киргизстану.
"З якої причини він проскочив смугу, буде встановлено лише після розслідування. Можна лише припустити, що пілот пішов на друге коло. З якоїсь причини це не сталося, ми не знаємо, як діяв пілот і які приймав рішення", - сказав Джунушалієв.
Відео з дрона. Zanoza зняла місце аварії вантажного літака зверху #TK6491 Повне відео за посиланням: https://t.co/idJI9FkUvE pic.twitter.com/CJmi15lcT5— Zanoza (@zanoza_kg) 16 січня 2017 р.
Як повідомлялося, в результаті авіакатастрофи загинуло понад 30 осіб. Boeing впав на будинки в дачному селищі неподалік від Бішкека.DT.UA , ТАСС ,