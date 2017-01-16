Названа попередня причина авіакатастрофи в Бішкеку

Літак проскочив злітно-посадкову смугу.

Літак впав на дачне селище http://zanoza.kg/

Названа попередня причина, по якій турецький вантажний літак Boeing 747 розбився поблизу столиці Киргизстану Бішкеку, сьогодні, 16 січня.

Літак при заході на посадку проскочив злітно-посадкову смугу і намагався зайти на друге коло, повідомив заступник керівника агентства цивільної авіації Киргизії Бакит Джунушалієв, який побував на місці аварії, пише ТАСС з посиланням на міністерство транспорту і доріг Киргизстану.

"З якої причини він проскочив смугу, буде встановлено лише після розслідування. Можна лише припустити, що пілот пішов на друге коло. З якоїсь причини це не сталося, ми не знаємо, як діяв пілот і які приймав рішення", - сказав Джунушалієв.

Як повідомлялося, в результаті авіакатастрофи загинуло понад 30 осіб. Boeing впав на будинки в дачному селищі неподалік від Бішкека.