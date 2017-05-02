Навальний поскаржився на втрату 80% зору ока

Російського опозиціонера облили зеленкою.

Око Навального отримало пошкодження

Опозиційний політик Олексій Навальний заявив про серйозне пошкодження ока, яке він отримав під час нападу, повідомляється на його сторінці в Facebook.

"Хімічний опік правого ока середнього ступеня. Лікар, як і раніше впевнена, що це не могла бути просто зеленка. Там явно суміш зеленки з іншого їдкою рідиною. На даний момент очей втратив 80% зору. Поки це не є незворотнім. Мене активно лікують і є надія, що вилікують. Мені б зараз, звичайно, сильно допоміг би виїзд в одну із спеціалізованих клінік Швейцарії або Іспанії, але як ви знаєте, дорогий уряд забороняє мені виїзд з країни вже п'ять років і закордонний паспорт не дає", - заявив політик.

Він підкреслив, що в ЄСПЛ лежить його скарга на цей рахунок, яку він сподівається виграти. Навальний також повідомив, що поліція веде розслідування щодо нападу.

"Коротко: воно не ведеться. Тобто, воно активно ведеться добровольцями в інтернеті, які встановили особи двох нападників (за це велике всім спасибі). І зовсім не ведеться поліцією, Слідчим комітетом та всіма іншими, кому належить цим займатися. Ми сьогодні відправляємо кілька скарг на бездіяльність правоохоронних органів. Це бездіяльність виглядає особливо цікаво на тлі того, що головний безпосередній учасник вже знайдений. Прізвище скрізь, фото. Журналісти по телефону розмовляють. І тільки поліція нічого не знає", - повідомив Навальний.

Нагадаємо, 27 квітня в Москві невідомий облив зеленкою російського опозиційного політика Олексія Навального, який в результаті нападу отримав хімічний опік правого ока.

На початку березня Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального оприлюднив розслідування про елітної нерухомості голови уряду РФ Дмитра Медведєва, яка була придбана корупційним шляхом. У розслідуванні йдеться, що Медведєв створив багаторівневу корупційну схему отримання хабарів від олігархів. В обслуговуванні схем прем'єр-міністра РФ задіяні тисячі людей, а його нерухомість охороняють державні спецслужби.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в ході звіту уряду в Держдумі відмовився коментувати фільм Фонду боротьби з корупцією.