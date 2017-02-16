НАТО посилить присутність в Чорному морі

Усі дії НАТО в Чорному морі будуть відповідати міжнародним зобов'язанням Альянсу і конвенції Монтре.

Генсек НАТО заявив, що Альянс посилить присутність в Чорному морі despravda.com

Генеральний секретарЄнс Столтенберг в четвер заявив, що Альянс прийняв рішення посилити присутність сил в Чорному морі, яке матиме оборонний характер.

"Ми будемо збільшувати присутність в Чорному морі, але це буде оборонна присутність, і ні в якому разі не буде направлено на провокації конфліктів або на зростання напруженості - це один елемент у збільшенні оборонної сили НАТО", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що все, що робить НАТО, буде відповідати міжнародним зобов'язанням Альянсу і конвенції Монтре.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив у подальшій підтримці України Альянсом.

Раніше колишній командувач військами НАТО в Європі генерал армії США Філіп Бридлав закликав адміністрацію президента Дональда Трампа посилити військову підтримку України.

За три роки Україна отримала близько трьох мільярдів гривень іноземної військової допомоги. З 2014 року країни світу постачали Україні зброю, техніку, обмундирування і медичне обладнання, необхідні для протидії російській агресії.

Нагадаємо, 22 вересня минулого року Палата Представників Конгресу США одноголосно схвалила закон H. R. 5094 про підтримку стабільності та демократії в Україні, положення якого передбачають, серед іншого, можливість передачі Україні летальних оборонних систем озброєнь.