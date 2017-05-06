НАТО не буде посилати своїх солдатів на війну в Сирії – Столтенберг

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Генсек НАТО вважає, що для боротьби з тероризмом потрібно навчати солдатів з Іраку і Афганістану.

Столтенберг не має наміру відправляти солдатів в Сирію

Питання про участь солдатів НАТО в сирійському конфлікті на даний момент не розглядається.

"Участі солдатів НАТО в громадянській війні в Сирії ніхто не чекає, це не обговорюється", - сказав генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю німецькому журналу "Шпігель", пише "Інтерфакс".

Генсек Альянсу, однак, не виключив збільшення контингенту військовослужбовців НАТО, які з січня навчають іракських військових, що борються з терористами угруповання "Ісламська держава".

"Навчання місцевих військовослужбовців - як в Іраку і Афганістані - на мою думку, найкраща зброя для боротьби з терором", - зазначив Столтенберг.

також про можливості того, що НАТО посилить роботу літаків радіолокаційного виявлення AWACS у небі над Туреччиною.

Раніше повідомлялося, що в НАТО розглядають можливість розширення роботи місії "Рішуча підтримка" в Афганістані і відправку додаткових сил Альянсу в цю країну.