НАТО не буде посилати своїх солдатів на війну в Сирії – Столтенберг

Генсек НАТО вважає, що для боротьби з тероризмом потрібно навчати солдатів з Іраку і Афганістану.
"Участі солдатів НАТО в громадянській війні в Сирії ніхто не чекає, це не обговорюється", - сказав генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю німецькому журналу "Шпігель", пише "Інтерфакс".
Генсек Альянсу, однак, не виключив збільшення контингенту військовослужбовців НАТО, які з січня навчають іракських військових, що борються з терористами угруповання "Ісламська держава".
"Навчання місцевих військовослужбовців - як в Іраку і Афганістані - на мою думку, найкраща зброя для боротьби з терором", - зазначив Столтенберг.
також про можливості того, що НАТО посилить роботу літаків радіолокаційного виявлення AWACS у небі над Туреччиною.
Раніше повідомлялося, що в НАТО розглядають можливість розширення роботи місії "Рішуча підтримка" в Афганістані і відправку додаткових сил Альянсу в цю країну.Интерфакс