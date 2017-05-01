Напередодні протестів у Білорусі заарештували опозиційного лідера Статкевича

Опозиція збирається провести 1 травня акцію протесту в Мінську.

Статкевич знову опинився за гратами belaruspartisan.org

Білоруськогозаарештували напередодні запланованих антиурядових акцій.

Дружина Статкевича Марина Адамович повідомила журналістам, що міліція днем раніше поінформувала її про взяття опозиціонера під варту терміном на п'ять днів. Причини арешту в МВС називати не стали, передає "Радіо Свобода".

Очікується, що білоруська опозиція проведе чергові акції протесту в Мінську 1 травня.

Статкевич висував свою кандидатуру на президентських виборах 2010 року. Після поразки заявив про фальсифікацію результатів на користь Луашенко, потім був заарештований та засуджений до п'яти років позбавлення волі.

Детальніше про політичну ситуацію в Білорусі і причини використання державними білоруськими ЗМІ антиукраїнської риторики читайте в матеріалі Ігоря Ілляша "Про що написала Лукашенко "фрау А" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".