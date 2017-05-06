Напередодні другого туру виборів рейтинг Макрона у 1,5 рази перевищує рейтинг Ле Пен – опитування

За прогнозами соціологів, явка у другому турі перевищить 75%.
Згідно з опитуванням Ifop-Fiducial, проведеним за замовленням Paris Match, CNews і Sud Radio, за Макрона готові проголосувати 63% громадян Франції, які збираються прийти на виборчі дільниці. У той же час, підтримати Марін Ле Пен готові 37% виборців.
Явка у другому турі очікується на рівні 75,5%.
Аналогічні результати показали опитування дослідницького центру Elabe за замовленням BFM TV і соціологічної компанії OpinionWay-Orpi за замовленням Les Echos і Radio Classique. Вони прогнозують підтримку виборцями Макрона на рівні 62%.
Дослідники відзначають певне зростання підтримки Макрона і пов'язують його із зухвало агресивною поведінкою Ле Пен під час теледебатів 3 травня.
При цьому, згідно з опитуванням Elabe, 53% виборців збираються голосувати за Макрона виключно з метою не допустити до влади Ле Пен.
Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.
Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.
Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна , DT.UA ,