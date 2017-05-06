Напередодні другого туру виборів рейтинг Макрона у 1,5 рази перевищує рейтинг Ле Пен – опитування

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За прогнозами соціологів, явка у другому турі перевищить 75%.

Більшість виборців Макрона голосуватить не за нього, а проти Ле Пен

Результати соціологічних опитувань, оприлюднених напередодні другого турів виборів президента Франції прогнозуютьз істотною перевагою.

Згідно з опитуванням Ifop-Fiducial, проведеним за замовленням Paris Match, CNews і Sud Radio, за Макрона готові проголосувати 63% громадян Франції, які збираються прийти на виборчі дільниці. У той же час, підтримати Марін Ле Пен готові 37% виборців.

Явка у другому турі очікується на рівні 75,5%.

Аналогічні результати показали опитування дослідницького центру Elabe за замовленням BFM TV і соціологічної компанії OpinionWay-Orpi за замовленням Les Echos і Radio Classique. Вони прогнозують підтримку виборцями Макрона на рівні 62%.

Дослідники відзначають певне зростання підтримки Макрона і пов'язують його із зухвало агресивною поведінкою Ле Пен під час теледебатів 3 травня.

При цьому, згідно з опитуванням Elabe, 53% виборців збираються голосувати за Макрона виключно з метою не допустити до влади Ле Пен.

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".