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Напередодні другого туру виборів рейтинг Макрона у 1,5 рази перевищує рейтинг Ле Пен – опитування

6 травня в 21:17

За прогнозами соціологів, явка у другому турі перевищить 75%.

Ле Пен Макрон
Більшість виборців Макрона голосуватить не за нього, а проти Ле Пен
Результати соціологічних опитувань, оприлюднених напередодні другого турів виборів президента Франції прогнозують перемогу Еммануеля Макрона з істотною перевагою.

Згідно з опитуванням Ifop-Fiducial, проведеним за замовленням Paris Match, CNews і Sud Radio, за Макрона готові проголосувати 63% громадян Франції, які збираються прийти на виборчі дільниці. У той же час, підтримати Марін Ле Пен готові 37% виборців.

Явка у другому турі очікується на рівні 75,5%.

Аналогічні результати показали опитування дослідницького центру Elabe за замовленням BFM TV і соціологічної компанії OpinionWay-Orpi за замовленням Les Echos і Radio Classique. Вони прогнозують підтримку виборцями Макрона на рівні 62%.

Дослідники відзначають певне зростання підтримки Макрона і пов'язують його із зухвало агресивною поведінкою Ле Пен під час теледебатів 3 травня.

При цьому, згідно з опитуванням Elabe, 53% виборців збираються голосувати за Макрона виключно з метою не допустити до влади Ле Пен.

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Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Франція вибори Макрон Ле Пен
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