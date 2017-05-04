На зустрічі з виборцями Ле Пен закидали яйцями

Інцидент стався в місті Доль-де-Бретань на північному заході Франції.

Після яєчної атаки Ле Пен припинила спілкування з виборцями MarineLePen / facebook

Кандидата в президенти Франції, лідера право-популістської партіїзакидали яйцями під час зустрічі з виборцями в місті Доль-де-Бретань у четвер, 4 травня.

Крім прихильників Ле Пен зустріли також кілька десятків протестувальників із плакатами, які скандували "Ні фашизму!", передає BFM.TV.

Під час спілкування з виборцями в політика полетіли яйця. Охорона закрила Ле Пен собою і завела її до приміщення.

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".