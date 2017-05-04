На зустрічі з виборцями Ле Пен закидали яйцями

Інцидент стався в місті Доль-де-Бретань на північному заході Франції.
Крім прихильників Ле Пен зустріли також кілька десятків протестувальників із плакатами, які скандували "Ні фашизму!", передає BFM.TV.
Під час спілкування з виборцями в політика полетіли яйця. Охорона закрила Ле Пен собою і завела її до приміщення.
Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.
Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.
Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA