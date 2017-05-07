Топ Новини
<
>

На виборах президента Франції проголосували вже майже 30% виборців

7 травня в 13:52

МВС Франції надало перші показники явки виборців у другому турі президентських виборів.

Сенат_Франции
На другому турі президентських виборів у Франції проголосували вже понад 28% виборців
@ ortw/flickr.com
Явка на виборах президента Франції на 12:00 за паризьким часом склала 28,23%, повідомляє France 24 з посиланням на дані французького міністерства внутрішніх справ.

Відзначається, що нову оцінку явки відомство надасть у 5 годин вечора за місцевим часом.
 

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон та Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про кандидатів у президенти Франції читайте в матеріалі DT.UA "Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Франція Макрон МВС
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...