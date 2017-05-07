На виборах президента Франції проголосували вже майже 30% виборців

На другому турі президентських виборів у Франції проголосували вже понад 28% виборців

Відзначається, що нову оцінку явки відомство надасть у 5 годин вечора за місцевим часом.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон та Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про кандидатів у президенти Франції читайте в матеріалі DT.UA "Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції".