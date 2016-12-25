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На узбережжя Філіппін насувається супертайфун "Нок-Тен"

25 грудня в 14:36

Влада країни вживає заходів щодо евакуації людей з небезпечних регіонів країни.

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Жителів небезпечних прибережних районів Філіппін евакуюють
twitter.com/davidyusantos
До східного узбережжя Філіппін наближається супертайфун "Нок-Тен", також відомий як "Ніна". Швидкість вітру досягає 185 км на годину, повідомляє ВВС.

Віце-губернатор провінції Катандуанес наказав повністю евакуювати населення, хоча багато жителів не хочуть залишати свої будинки в день католицького Різдва.

За даними фахівців, супертайфун може зачепити густонаселені райони країни, а також столицю Філіппін Манілу. Крім того на узбережжі зберігається ризик штормових хвиль висотою до двох метрів.

Метеорологи відзначають, що "Нок-Тен" може трохи послабшати перед тим, як досягне узбережжя.

Влада Маніли вже наказали прибрати всі рекламні щитки з вулиць міста, побоюючись, що їх може знести вітром і покалічити людей.

У 2013 році тайфун "Хаян" забрав більше семи тисяч життів філіппінців.

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Як повідомлялося раніше, на початку жовтня на Південну Корею навалився тайфун "Чаба". Загинули сім чоловік, у тому числі пожежний, який брав участь у рятувальних роботах у місті Ульсан і був віднесений водним потоком. Ще троє людей вважалися зниклими без вісті.

Раніше потужний тайфун "Малакас" навалився на південний захід Японії. Сильний дощ викликав повені в країні, через що було скасовано близько 100 авіарейсів.

За матеріалами: BBC Україна
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Теги Філіппіни тайфун місто вітер
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