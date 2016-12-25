На узбережжя Філіппін насувається супертайфун "Нок-Тен"

Влада країни вживає заходів щодо евакуації людей з небезпечних регіонів країни.
Віце-губернатор провінції Катандуанес наказав повністю евакуювати населення, хоча багато жителів не хочуть залишати свої будинки в день католицького Різдва.
За даними фахівців, супертайфун може зачепити густонаселені райони країни, а також столицю Філіппін Манілу. Крім того на узбережжі зберігається ризик штормових хвиль висотою до двох метрів.
Метеорологи відзначають, що "Нок-Тен" може трохи послабшати перед тим, як досягне узбережжя.
Влада Маніли вже наказали прибрати всі рекламні щитки з вулиць міста, побоюючись, що їх може знести вітром і покалічити людей.
У 2013 році тайфун "Хаян" забрав більше семи тисяч життів філіппінців.
Як повідомлялося раніше, на початку жовтня на Південну Корею навалився тайфун "Чаба". Загинули сім чоловік, у тому числі пожежний, який брав участь у рятувальних роботах у місті Ульсан і був віднесений водним потоком. Ще троє людей вважалися зниклими без вісті.
Раніше потужний тайфун "Малакас" навалився на південний захід Японії. Сильний дощ викликав повені в країні, через що було скасовано близько 100 авіарейсів.BBC Україна