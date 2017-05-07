На президентських виборах Франції на 17.00 явка становила 65,3%

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Це менше, ніж на минулих виборах.

Французи неохоче йдуть на вибори

У другому турі президентських виборів у Франції явка виборців станом на 17:00 склала 65,30%, повідомило міністерство внутрішніх справ Франції у своєму Twitter.

Явка зареєстрованих виборців у другому турі за станом на 17:00 в 2012 році склала 71,96%, а у 2007 році ще більше - 75,11%.

Нагадаємо, сегодя, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-глава "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом в 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки будь-якого кандидата.

Детальніше про кандидатів в президенти Франції читайте в матеріалі ZN.UA "Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів в президенти Франції".