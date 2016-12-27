Топ Новини
<
>

На поверхню підняли всі "чорні ящики" російського Ту-154 – ЗМІ

27 грудня в 20:53

Зміст бортових самописців прийнятне і підлягає розшифровці.

Ту-154 поиск
Параметричний самописець з Ту-154 передали на розшифровку до Москви
tvc.ru
Учасники пошукової операції в акваторії Чорного моря підняли на поверхню бортові самописці потерпілого крах Ту-154 Міністерства оборони РФ, передає "Інтерфакс"

"На поверхню підняті всі три бортові самописці, їх стан візуально прийнятнbq, попередньо, вони підлягають розшифровці", – повідомило агентству джерело в оперативному штабі у вівторок, 27 грудня.

Раніше повідомлялося про підйом параметричного самописця, який передали на розшифровку до одного з НДІ Міноборони Росії у Москві.

Читайте також: Опубліковано відео підйому уламків російського Ту-154 у Чорному морі

Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Первого канала", НТВ і телеканалу "Звезда", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно ввивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли до Сирії на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".

За матеріалами: Интерфакс
Читайте також
Теги Ту-154 катастрофа літак Сирія Сочі РФ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.65
EUR 27.84
Останні новини