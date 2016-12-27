На поверхню підняли всі "чорні ящики" російського Ту-154 – ЗМІ

Зміст бортових самописців прийнятне і підлягає розшифровці.

Параметричний самописець з Ту-154 передали на розшифровку до Москви tvc.ru

Учасники пошукової операції в акваторії Чорного моря підняли на поверхню бортові самописці потерпілого крахМіністерства оборони РФ, передає "Інтерфакс"

"На поверхню підняті всі три бортові самописці, їх стан візуально прийнятнbq, попередньо, вони підлягають розшифровці", – повідомило агентству джерело в оперативному штабі у вівторок, 27 грудня.

Раніше повідомлялося про підйом параметричного самописця, який передали на розшифровку до одного з НДІ Міноборони Росії у Москві.

Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Первого канала", НТВ і телеканалу "Звезда", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно ввивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли до Сирії на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".