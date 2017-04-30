На мітингу на честь 100 днів президентства Трампа були помічені російські прапори

Момент, коли невідомий підкидає в повітря оберемок прапорів, зняла одна з телекамер.

Мітингувальники на підтримку Трампа "переплутали" прапори РФ і США Gage Skidmore / Flickr

У США під час мітингу, присвяченогов повітря підкинули купу російських прапорів. Інцидент зафіксувала телекамера одного з американських каналів, про нього на своїй сторінці в Twitter написав журналіст телеканалу CNBC Стів Копак.

Захід проводився в суботу, 29 квітня, в штаті Пенсільванія.

"Під час виступу Трампа хтось підкинув у повітря перед камерою купу російських прапорів", - написав журналіст.

Під час мітингу президент США знову обрушився з критикою на американські ЗМІ, назвавши їх "брехливими", авторами фейкових новин і "схожими на комікси".

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW — Steve Kopack (@SteveKopack) 30 квітня 2017 р.

Раніше в звіт Білого дому за 100 днів президентства Дональда Трампа серед головних досягнень президента назвали ізоляцію Сирії і Росії в ООН, за допомогою успіху в переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У звіті також відзначається ракетний удар по сирійській авіабазі, після того як режим Башара Асада застосував хімічну зброю, а також введення нових санкцій проти сирійського режиму. Серед зовнішньополітичних успіхів також згадується ізоляція Північної Кореї і введення нових санкцій проти Ірану.

У своєму інтерв'ю до 100 днів президентства Трамп поскаржився на недоліки роботи президентом США. За словами президента США, його життя до президентства було більш простим. Політика дратує постійна присутність охорони поруч і відсутність особистого простору. Він також не може водити машину сам.