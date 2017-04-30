Топ Новини
<
>

На мітингу на честь 100 днів президентства Трампа були помічені російські прапори

30 квітня в 10:48

Момент, коли невідомий підкидає в повітря оберемок прапорів, зняла одна з телекамер.

Трамп_6
Мітингувальники на підтримку Трампа "переплутали" прапори РФ і США
Gage Skidmore / Flickr
У США під час мітингу, присвяченого першим 100 дням президентства Дональда Трампа, в повітря підкинули купу російських прапорів. Інцидент зафіксувала телекамера одного з американських каналів, про нього на своїй сторінці в Twitter написав журналіст телеканалу CNBC Стів Копак.

Захід проводився в суботу, 29 квітня, в штаті Пенсільванія.

"Під час виступу Трампа хтось підкинув у повітря перед камерою купу російських прапорів", - написав журналіст.

Під час мітингу президент США знову обрушився з критикою на американські ЗМІ, назвавши їх "брехливими", авторами фейкових новин і "схожими на комікси".

Читайте також: ТРАМПлін: що важливо знати про президента США, його політику і команду

Раніше в звіт Білого дому за 100 днів президентства Дональда Трампа серед головних досягнень президента назвали ізоляцію Сирії і Росії в ООН, за допомогою успіху в переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У звіті також відзначається ракетний удар по сирійській авіабазі, після того як режим Башара Асада застосував хімічну зброю, а також введення нових санкцій проти сирійського режиму. Серед зовнішньополітичних успіхів також згадується ізоляція Північної Кореї і введення нових санкцій проти Ірану.

У своєму інтерв'ю до 100 днів президентства Трамп поскаржився на недоліки роботи президентом США. За словами президента США, його життя до президентства було більш простим. Політика дратує постійна присутність охорони поруч і відсутність особистого простору. Він також не може водити машину сам.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги президент Трамп прапор США Росія мітинг
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...