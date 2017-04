На мітингу на честь 100 днів президентства Трампа були помічені російські прапори

У США під час мітингу, присвяченогов повітря підкинули купу російських прапорів. Інцидент зафіксувала телекамера одного з американських каналів, про нього на своїй сторінці в Twitter написав журналіст телеканалу CNBC Стів Копак.

Захід проводився в суботу, 29 квітня, в штаті Пенсільванія.

"Під час виступу Трампа хтось підкинув у повітря перед камерою купу російських прапорів", - написав журналіст.

Під час мітингу президент США знову обрушився з критикою на американські ЗМІ, назвавши їх "брехливими", авторами фейкових новин і "схожими на комікси".

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW