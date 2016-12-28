На лівійському узбережжі поблизу Тріполі знайдені 11 загиблих іммігрантів – ЗМІ

Загиблих виявила команда фахівців відділення лівійського Червоного Півмісяця.

11 загиблих нелегальних іммігрантів були знайдені на узбережжі Лівії Medecines Sans Frontieres_Sea (Лікарі без кордонів) Twitter

11 загиблих нелегальних іммігрантів були знайдені на узбережжі Лівії недалеко від столиці країни Тріполі, повідомляють в середу західні ЗМІ з посиланням на лівійське Червоний Півмісяць.

"Команда фахівців відділення лівійського Червоного Півмісяця по Тріполі виявила 11 тіл мігрантів, які винесло хвилями на берег у Тріполі", - сказав один з волонтерів організації.

За даними ООН, у 2016 році понад 5 тисяч іммігрантів та біженців загинули в Середземному морі при спробах дістатися до берегів Європи.

Нагадаємо, у квітні Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення єдиного європейського агентства прикордонної служби берегової охорони.

В грудні 2015 року глави держав і урядів ЄС узгодили позицію щодо формування єдиної європейської служби прикордонного контролю і берегової охорони на базі агентства Frontex. Перегляд принципів охорони кордонів ЄС був викликаний небувалим напливом мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.

Як йдеться у статті в статті Олексія Коваля для DT.UA, Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex змушене визнати, що не справляється з завданням стримування напливу мігрантів і вже закликало на допомогу НАТО для моніторингу Егейського моря. Глава Frontex Фабріс Лежері повідомив: у січні зовнішні кордони ЄС нелегально перетнули 140 тис. чол., в 6 (!) разів більше, ніж у січні 2015 р.

Докладніше читайте у статті Олексія Коваля "Мігранти розколюють Європу" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".