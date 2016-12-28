На Кубі заборонили ставити пам'ятники Фіделю Кастро

Кубинський парламент ввів законодавчу заборону на пам'ятники "лідеру революції".

На Кубі не будуть ставити пам'ятники та називати вулиці на честь Фіделя Кастро

Національні збори Куби (однопартійний парламент) прийняли закон, що забороняє встановлювати пам'ятники померлому екс-главі республіки, "лідеру кубинської революції" Фіделю Кастро.

Таким чином, були враховані прижиттєві побажання самого Кастро, повідомляє Reuters. Також заборонено називати на честь нього вулиці, площі та інші громадські місця.

"Найкращий спосіб, щоб віддати належне "Ель Команданте" - це слідувати концепції революції", - прокоментував закон молодший брат Фіделя Кастро Рауль Кастро, який зараз керує Кубою.

Заборона, однак, не поширюється на використання імені "лідера революції" в художніх творах, можна не знімати і фотографії Фіделя Кастро, вивішені на стінах у навчальних і державних закладах.

Нагадаємо, що Фідель Кастро, який правив Кубою кілька десятиліть поспіль, помер 25 листопада на 91-му році життя.

Детальніше про Фіделя Кастро читайте в матеріалі Олекси Підлуцького "Фідель Кастро: остання надія комунізму" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".