Загинули троє військовослужбовців ЗС Вірменії.

На кордоні Вірменії та Азербайджану почався бій між збройними силами двох країн Википедия

На ділянці кордону між Вірменією і Азербайджаном сьогодні вранці, 29 грудня, почався бій між збройними силами двох країн, повідомили в прес-службі Міноборони Вірменії.

В результат зіткнення загинули троє військовослужбовців Вірменії - двоє солдатів строкової служби і один офіцер, передає NEWS.am.

У Міноборони Вірменії заявили, що диверсія була здійснена ЗС Азербайджану.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню.

Чергове загострення ситуації в Нагірному Карабасі почалось на початку квітня. Сторони конфлікту звинувачують один одного в обстрілах по всій лінії фронту.

В той же день прем'єр Вірменії заявив про нанесення силами країни істотних втрат азербайджанській стороні.

Раніше повідомлялося, що вірменська сторона визнає незалежність самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки, якщо бойові дії продовжаться і переростуть в повномасштабну війну.