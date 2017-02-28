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На карнавалі в Дюссельдорфі висміяли Меркель, Путіна і Трампа

28 лютого в 15:26

Неодмінним атрибутом карнавалу в Німеччині є хода сатиричних візків, які зображують відомих політиків.

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Фото dw.com

В центрі уваги німецьких блазнів на карнавалі в Дюссельдорфі в цьому році виявився новий президент США Дональд Трамп, відомий своїми скандальними заявами. На одному з сатиричних візків глава Білого дому гвалтує символ Америки - статую Свободи.

Голова СДПН Мартін Шульц, якого на сатиричному візку зобразили у вигляді печерної людини, встромляє списа у канцлера ФРН Ангелу Меркель, яку автори бачать в образі мамонту. За даними останніх опитувань, соціал-демократи на чолі зі своїм кандидатом на посаду канцлера Шульцем обігнали за популярністю партію Меркель.

А зелений лист демократії об'їдає гусінь: президент РФ Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, лідер польських консерваторів Ярослав Качинський та президент США Дональд Трамп.

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Тим часом підходить до кінця карнавал в Ріо-де-Жанейро. Очікується, що бразильский мегаполіс в карнавальні дні відвідають понад 1 мільйона туристів

 

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Теги карнавал президент Меркель Трамп США Путін Свобода ФРН
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