На карнавалі в Дюссельдорфі висміяли Меркель, Путіна і Трампа

Неодмінним атрибутом карнавалу в Німеччині є хода сатиричних візків, які зображують відомих політиків.

В центрі уваги німецьких блазнів на карнавалі в Дюссельдорфі в цьому році виявився новий президент США Дональд Трамп, відомий своїми скандальними заявами. На одному з сатиричних візків глава Білого дому гвалтує символ Америки - статую Свободи.

Голова СДПН Мартін Шульц, якого на сатиричному візку зобразили у вигляді печерної людини, встромляє списа у канцлера ФРН Ангелу Меркель, яку автори бачать в образі мамонту. За даними останніх опитувань, соціал-демократи на чолі зі своїм кандидатом на посаду канцлера Шульцем обігнали за популярністю партію Меркель.

А зелений лист демократії об'їдає гусінь: президент РФ Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, лідер польських консерваторів Ярослав Качинський та президент США Дональд Трамп.

Тим часом підходить до кінця карнавал в Ріо-де-Жанейро. Очікується, що бразильский мегаполіс в карнавальні дні відвідають понад 1 мільйона туристів