Топ Новини
<
>

На гірській дорозі в Індії перекинулася вантажівка, є загиблі

26 лютого в 16:56

Внаслідок аварії щонайменше 16 людей загинули, ще 50 отримали поранення.

Гималаи
На північному заході Індії водій вантажівки не впорався з керуванням на гірській дорозі, загинули та травмувалися люди
fullhdoboi.com
На північному заході Індії перекинулася вантажівка, яка везла прочан до недільної служби. Автомобіль наїхав на бетонну барикаду, повідомляє Associated Press.

Внаслідок аварії щонайменше 16 людей загинули, ще 50 отримали поранення. Постраждалі в аварії госпіталізовані.

За даними поліції, автомобіль зіткнувся з барикадою з такою силою, що деякі пасажири вилетіли з нього і опинилися на дні глибокої ущелини.

Голова регіонального уряду штату Мегхалаі Арун Кембхаві повідомив про те, що водій, мабуть, не впорався з керуванням на крутому повороті через перевищення швидкості.

Читайте також: В Індії перекинувся весловий човен, є загиблі

Нещасні випадки поширені на індійських дорогах через недотримання водіями правил дорожнього руху, погане дорожне покриття та знос транспортних засобів.

Нагадаємо, 29 січня на шосе Джайпур-Агра в Індії через густий туман зіткнулися три десятки машин. ДТП торкнулося власників особистих автомобілів, а також водіїв вантажівок і автобусів.

14 лютого в Тайвані розбився туристичний автобус, загинули щонайменше 32 людини з 44 пасажирів транспортного засобу.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги дорога Індія аварія вантажівка
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...