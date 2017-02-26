На гірській дорозі в Індії перекинулася вантажівка, є загиблі

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Внаслідок аварії щонайменше 16 людей загинули, ще 50 отримали поранення.

На північному заході Індії водій вантажівки не впорався з керуванням на гірській дорозі, загинули та травмувалися люди fullhdoboi.com

На північному заході Індії перекинулася, яка везла прочан до недільної служби. Автомобіль наїхав на бетонну барикаду, повідомляє Associated Press

Внаслідок аварії щонайменше 16 людей загинули, ще 50 отримали поранення. Постраждалі в аварії госпіталізовані.

За даними поліції, автомобіль зіткнувся з барикадою з такою силою, що деякі пасажири вилетіли з нього і опинилися на дні глибокої ущелини.

Голова регіонального уряду штату Мегхалаі Арун Кембхаві повідомив про те, що водій, мабуть, не впорався з керуванням на крутому повороті через перевищення швидкості.

Нещасні випадки поширені на індійських дорогах через недотримання водіями правил дорожнього руху, погане дорожне покриття та знос транспортних засобів.

Нагадаємо, 29 січня на шосе Джайпур-Агра в Індії через густий туман зіткнулися три десятки машин. ДТП торкнулося власників особистих автомобілів, а також водіїв вантажівок і автобусів.

14 лютого в Тайвані розбився туристичний автобус, загинули щонайменше 32 людини з 44 пасажирів транспортного засобу.