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На допиті у ФБР Флінн заперечував обговорення санкцій із російським послом – WP

17 лютого в 00:39

Слідство має протилежної інформацією.

Майкл Флинн
Проти Флінна можуть відкрити кримінальну справу
Колишній радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн під час допиту у ФБР заявив, що не обговорював із російським послом Сергієм Кисляком питання скасування санкцій проти РФ.

Як повідомляє лояльне Демократичної партії видання The Washington Post, ці заяви суперечать інформації, яку мають слідчі органи. Видання підкреслило, що дача неправдивих свідчень ФБР є серйозним злочином. Однак рішення про можливість відкриття кримінальної справи проти Флінна прийматиме Міністерство юстиції.

Джерела видання повідомили, що екс-радник Трампа може перешкоджати початку кримінального розслідування стосовно себе, пославшись на юридичну невизначеність терміна "санкції".

Флінн і ФБР поки що не прокоментували цю інформацію.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає дії Флінна неправильними, і дорікнув журналістам за спотворене відтворення інформації.

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Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Нагадаємо, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Флінн Трамп санкції США РФ ФБР
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