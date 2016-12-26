На дні Чорного моря знайдено уламки Ту-154 - ЗМІ

Частина фрагментів вже піднята на поверхню.

Уламки знаходилися на глибині 25 метрів Pixabay

джерело в екстрених службах.

Водолази знайшли на дні Чорного моря уламки, які ймовірно належать російському Ту-154, що розбився напередодні в акваторіповідомляє ТАСС з посиланням на

Уламки знаходилися на глибині 25 метрів і були розкидані на смузі протяжністю 400 метрів. На поточний момент частина з них вже піднята на поверхню.

Офіційного підтвердження виявлення уламків Ту-154 немає.

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Літак військового відомства Російської Федерації Ту-154 розбився на Різдво, 25 грудня, після вильоту з Сочі. Уламки літака були знайдені в морі на відстані близько 14-16 км від берега. На борту літака перебувало 92 людини.

На борту Ту-154 було 64 людини з військового ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які повинні були дати новорічний концерт для російських окупаційних сил у Сирії. Також в літаку було дев'ять журналістів телеканалів, заборонених в Україні, і член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, відома викраданнями українських дітей з окупованого Донбасу і співпрацею з російською армією.