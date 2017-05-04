На дебатах Макрон висловився щодо Донбасу і Путіна

За словами кандидата в президенти Франції, він не буде "підкорятися диктату Путіна".

Макрон заявив, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе раніше зобов'язань Facebook/Emmanuel Macron

В ході, кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність деескалації конфлікту в Донбасі.

"Я не буду підкорятися диктату Путіна, і в цьому моя відміна від Ле Пен", - сказав Макрон, передає rfi.fr.

Він також зазначив, що необхідно проведення переговорів з РФ щодо питань війни в Донбасі і Сирії.

На думку Макрона, Росія повинна дотримуватися взятих на себе раніше зобов'язання.

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".