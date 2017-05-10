МЗС Туреччини говорить про небезпеку рішення США озброїти сирійських курдів

В Туреччині не бачать різниці між "Робочою партією Курдистану" і курдськими загонами самооборони в Сирії.

Чавушоглу каже, що передана курдам зброя становить небезпеку Туреччині

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував рішення США надатиозброєння. За словами міністра, надана курдам зброя може бути використана проти Туреччини, повідомляє Reuters

Міністр зазначив, що не бачить різниці між "Робочою партією Курдистану", яку у Туреччині вважають терористичною та курдськими загонами самооборони в Сирії. Чавушоглу зазначив, що під обома назвами ховаються терористи.

Також у Туреччині наполегливо закликають США відмовитися від підтримки курдських сил у Сирії.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп затвердив пландля прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". В адміністрації відзначають, що Сирійські демократичні сили, в які входить сирійська самооборона, є єдиною силою, яка здатна захопити Ракку найближчим часом.