МЗС Туреччини говорить про небезпеку рішення США озброїти сирійських курдів

В Туреччині не бачать різниці між "Робочою партією Курдистану" і курдськими загонами самооборони в Сирії.
Міністр зазначив, що не бачить різниці між "Робочою партією Курдистану", яку у Туреччині вважають терористичною та курдськими загонами самооборони в Сирії. Чавушоглу зазначив, що під обома назвами ховаються терористи.
Також у Туреччині наполегливо закликають США відмовитися від підтримки курдських сил у Сирії.надання зброї сирійським курдам для прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". В адміністрації відзначають, що Сирійські демократичні сили, в які входить сирійська самооборона, є єдиною силою, яка здатна захопити Ракку найближчим часом. DT.UA