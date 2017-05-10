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МЗС Туреччини говорить про небезпеку рішення США озброїти сирійських курдів

10 травня в 15:54

В Туреччині не бачать різниці між "Робочою партією Курдистану" і курдськими загонами самооборони в Сирії.

Чавушоглу
Чавушоглу каже, що передана курдам зброя становить небезпеку Туреччині
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував рішення США надати сирійським курдам озброєння. За словами міністра, надана курдам зброя може бути використана проти Туреччини, повідомляє Reuters.

Міністр зазначив, що не бачить різниці між "Робочою партією Курдистану", яку у Туреччині вважають терористичною та курдськими загонами самооборони в Сирії. Чавушоглу зазначив, що під обома назвами ховаються терористи.

Також у Туреччині наполегливо закликають США відмовитися від підтримки курдських сил у Сирії.

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Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп затвердив план надання зброї сирійським курдам для прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". В адміністрації відзначають, що Сирійські демократичні сили, в які входить сирійська самооборона, є єдиною силою, яка здатна захопити Ракку найближчим часом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги курди Сирія Туреччина США зброя
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